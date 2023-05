EUA se preparam para lançar sua versão do Pix

Para a presidente da Mastercard para a América do Norte, Linda Kirkpatrick, o Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC), é um impulsionador para o ecossistema de meios de pagamentos. A declaração foi feita ontem, às vésperas da estreia nos Estados Unidos do Fed Now, uma espécie de versão americana da ferramenta.

"O Pix teve um tremendo sucesso no Brasil, trazendo pessoas que antes não eram atendidas financeiramente para o centro do sistema de serviços financeiros" disse Kirkpatrick.

Com uma média mensal atual de cerca de R$ 3 bilhões, o Pix quebrou a marca inédita de 600 milhões de chaves ativas no fim de abril, segundo dados do BC. A ferramenta, lançada em novembro de 2020, conta com uma base de cerca de 148 milhões de usuários, considerando pessoas físicas (a maioria) e jurídicas. Quase oito em cada dez brasileiros usam o Pix.

Anunciado em 2019, o Fed Now deve ser lançado em julho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.