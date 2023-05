Em ata, dirigentes do Fed veem sistema bancário como resiliente e avaliam positivamente o setor

Para os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o fechamento e a aquisição do First Republic Bank foram ordenados, embora os investidores continuassem focados nas tensões no setor bancário. Segundo a ata do último encontro da autoridade, divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 24, o participantes da reunião concordaram que o sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resiliente.

"Os participantes geralmente observaram que as ações tomadas pelo Fed e outras agências governamentais em resposta aos desenvolvimentos no setor bancário foram eficazes em reduzir amplamente o estresse bancário", afirma o documento.

A maior parte do sistema bancário conseguiu gerir eficazmente esta exposição ao risco das taxas de juros mais alta, segundo a publicação. No entanto, a falência de três bancos resultante dos riscos e da gestão do risco de liquidez colocou pressão sobre alguns bancos adicionais, avaliam os dirigentes.

"Vários participantes observaram que o setor bancário era bem capitalizado em geral e que os problemas mais significativos no sistema bancário pareciam estar limitados a um pequeno número de bancos com práticas de gerenciamento de risco insatisfatórias ou exposição substancial a vulnerabilidades específicas", afirma a ata.

A saída de depósitos de bancos pequenos e médios parou em grande parte no final de março e abril, observaram. Embora os preços das ações dos bancos regionais tenham caído ainda mais durante o período, para a grande maioria dos bancos essas quedas pareceram refletir principalmente expectativas de lucratividade mais baixa do que preocupações com solvência, avalia o Fed.

Os participantes do mercado permaneceram alertas para a possibilidade de outra intensificação do estresse bancário, destaca a publicação.

Em termos de alavancagem do setor financeiro, entrando no período de estresse bancário recente, bancos de todos os tamanhos apareceram fortes, com capacidade de absorção de perdas substancial como medido por índices de capital regulatório bem acima dos níveis que prevaleciam antes da Grande Recessão, diz ainda.