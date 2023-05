Conselho do BCE decidirá sobre fase preparatória do euro digital em outubro, diz Panetta

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta disse que o conselho do BCE irá decidir, em outubro, se lançará ou não uma fase preparatória para desenvolver e testar o euro digital. Em entrevista ao jornal francês Les Echos, reproduzida no site do BCE nesta quarta-feira, 24, Panetta também comentou que essa fase preparatória duraria de dois a três anos. Isso significa que, se houver concordância geral, o euro digital poderá ser lançado em três ou quatro anos, acrescentou ele.