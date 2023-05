BoE: setor financeiro tem 'grande papel' no financiamento da transição verde, diz Andrew Bailey

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse que o setor financeiro tem um "grande papel" no financiamento da transição verde e que o assunto deve ser abordado nas instituições, tendo em vista a sua importância para a macroeconomia. "Bancos investem em ativos expostos ao risco climático. Isso é um risco em si", afirmou Bailey nesta quarta-feira, 24, durante participação na Net Zero Delivery Summit 2023. Segundo Bailey, o objetivo é que bancos eliminem progressivamente ativos que não estejam "alinhados com a redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera".