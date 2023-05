PIB de países da OCDE cresce 0,4% no 1º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo relatório publicado pela OCDE nesta terça-feira (23). O resultado apontou modesta aceleração, uma vez que o PIB da OCDE havia expandido 0,2% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro.

Apenas no G7, o crescimento do PIB trimestral foi de 0,3% no primeiro trimestre, repetindo a variação do último trimestre do ano passado.

No fim de março, o PIB da OCDE excedia os níveis pré-pandemia de covid-19 em 4,5%, mostra o documento. No G7, o PIB estava 3,2% acima do patamar anterior à pandemia, embora Reino Unido e Alemanha seguissem abaixo dos níveis pré-coronavírus.