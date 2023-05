Dívidas: consumidor fortalezense está em média 72 dias atrasado no pagamento

O consumidor de Fortaleza tem tempo médio de atraso de 72 dias para pagar as dívidas. O dado é da Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, referente ao bimestre maio/junho.

O levantamento é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), e foi divulgado nesta terça-feira, 23. Os dados apontam ainda que a proporção de consumidores com contas ou dívidas em atraso (inadimplentes) cresceu 2,5 pontos percentuais, passando de 22,1% para 24,6% de um bimestre para o outro.

Os maiores percentuais de consumidores endividados encontram-se entre as mulheres (26,3%), pessoas com idade acima dos 35 anos (27,4%) e com renda familiar mensal inferior a cinco salários-mínimos (26,1%). Entre as principais justificativas para o não pagamento de dívidas estão o desequilíbrio financeiro (48,3%) e a necessidade de se adiar o pagamento para uso dos recursos em outras finalidades (46,6%).

Considerando o percentual total de consumidores endividados (com ou sem atraso), 72,9% dos fortalezenses possui alguma dívida. O índice está 2,3 pontos percentuais acima do registrado no bimestre anterior. Contudo, quando considerado período equivalente do ano passado, houve redução de 2,4%. A pesquisa aponta que há permanência de queda no índice geral de endividamento.

Quanto ao comprometimento da renda, o consumidor fortalezense tem em média 41% de sua renda familiar destinada para o pagamento de dívidas.



