BoE: inflação do Reino Unido está acima do esperado, mas já superou sua pior fase, diz Bailey

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta terça-feira (23) que a inflação atual do Reino Unido está mais alta do que se esperava, mas já "superou sua pior fase". Em audiência no Parlamento britânico, Bailey comentou que a inflação de serviços está se comportando mais ou menos como se previa em fevereiro, mas admitiu que o BoE subestimou a força dos preços de alimentos.

Bailey também reiterou que o BoE irá ajustar suas taxas de juros conforme for necessário para levar a inflação de volta à sua meta oficial, de 2%.

Também ecoando alerta que o BoE fez em sua última decisão de política monetária, quando o juro básico britânico foi elevado em 25 pontos-base, a 4,50%, Bailey disse que se houver "evidências de pressões" de preços mais persistentes, novo aperto da polícia monetária será necessário.