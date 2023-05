Maioria das famílias dos EUA reduziu economias após preços mais altos, mostra Fed

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aponta que os preços mais altos afetaram negativamente as finanças das famílias dos Estados Unidos, assim como o bem-estar financeiro, segundo relatório publicado hoje. A pesquisa foi feita com mais de 11 mil entrevistados, e indica que 51% deles relataram que reduziram as economias após alta de preços nos EUA.

O relatório extrai da décima Pesquisa anual de Economia Doméstica e Tomada de Decisões (SHED), do Conselho do Fed. Segundo a diretora do Fed Michelle Bowman, "os resultados do SHED fornecem informações úteis sobre o bem-estar econômico dos americanos".

De acordo com levantamento, as estratégias utilizadas para driblar a alta de preços incluíram usar menos de um produto ou parar de usá-lo completamente ou atrasar compras importantes.

Ainda, a proporção de adultos que indicou que cobririam despesas de emergência de US$ 400 foi de 63%, 5 pontos porcentuais em relação ao máximo em 2021. "13% dos adultos disseram que não seriam capazes de pagar a despesa por qualquer método, o que foi um pouco maior do que na última pesquisa."