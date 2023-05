Integrante do Conselho do BCE vê ainda longo caminho em processo de aperto monetário

Para o integrante do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) Pablo Hernández de Cos, o processo de aperto da política monetária na zona do euro já está bastante avançado, mas, com as informações de que os dirigentes dispõe no momento, ainda há um "longo caminho a percorrer". Em evento do Caixabank, o também presidente do Banco da Espanha previu também que as taxas de juro terão de permanecer em território restritivo por muito tempo para atingir o objetivo de estabilidade de preços de forma sustentada ao longo do tempo.

"Em todo o caso, num contexto de tanta incerteza como o atual, continuamos a frisar que as decisões futuras continuarão a depender dos dados, afirmou. "É claro que o processo de aperto da política monetária está tendo e terá custos no curto prazo em termos de menor atividade econômica, mas a manutenção da estabilidade de preços é a maior contribuição que o banco central pode dar para garantir sólido crescimento econômico de longo prazo", disse de Cos.

"Dado o atraso com que a política monetária opera, a maior parte do impacto esperado sobre a inflação do aperto da política monetária ocorreria neste ano e no seguinte, com o pico desse impacto em 2024", apontou o dirigente.