INSS: R$ 1,3 bilhão do lote mensal de atrasados é liberado pela Justiça

O lote mensal de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi liberado nesta segunda-feira, 22, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF). A medida vai impactar aposentados, pensionistas e os demais segurados que venceram uma ação de revisão ou concessão de benefício.

Foram liberados R$ 1,3 bilhão para pagar as Requisições de Pequeno Valor (RPV). Terão direito aos atrasados os 83.761 segurados que processaram o INSS e ganharam a ação, sem possibilidade de recurso. Além disso, o dinheiro só sai após a ordem do juiz para que se pague o valor.

Assista ao episódio do Dei Valor que explica as novas regras de aposentadoria

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A data em que o dinheiro será liberado vai depender do cronograma de cada tribunal onde a ação foi analisada. O valor será depositado em uma conta da Caixa ou do Banco do Brasil. A consulta pode ser feita no site do TRF de cada região. No caso do Ceará, no TRF5.

O pagamento dos valores, no entanto, demora alguns dias para ser liberado na conta aberta pelos tribunais, em uma etapa chamada de processamento.

Mais notícias de Economia