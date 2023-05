Haddad deixa prédio do Ministério da Fazenda para reunião com Lira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu no fim da manhã desta segunda-feira, 22, do prédio do ministério para uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A informação é da assessoria do ministério.

O secretário executivo Gabriel Galípolo acompanha o ministro na reunião.

O encontro ocorre às vésperas da votação do projeto de lei do arcabouço fiscal, que deve ser levado ao plenário da Câmara na terça-feira ou depois, conforme Lira já afirmou.

Mais cedo, Haddad disse que também nesta segunda-feira terá uma reunião com o relator da matéria, Cláudio Cajado (PP-BA).

Segundo Haddad, ele quer trocar informações com a Fazenda sobre sugestões que chegaram ao texto.

A assessoria do ministério não soube dizer que o relator estará nessa reunião com Lira.