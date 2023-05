Fed: será difícil decidir entre novo aumento de juros e pausa em junho, diz Neel Kashkari

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUS) em Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta segunda-feira, 22, em entrevista à CNBC, que será difícil ele decidir se votará por um novo aumento de juros ou por uma pausa no processo de aperto monetário, na reunião do Fed em junho.

No último dia 3, o Fed elevou seus juros em 25 pontos-base, mas sugeriu a possibilidade de uma pausa no mês que vem.

Ainda à CNBC, Kashkari disse que o Fed não pode proteger a economia dos EUA de um eventual calote em sua dívida, em um momento em que o governo Biden tentar fechar um acordo para elevar o teto da dívida federal. Kashkari avaliou também que o mercado de trabalho dos EUA continua muito forte.