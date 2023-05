Escola de tecnologia vai promover feira de empregabilidade para alunos

A ação visa promover inclusão no mercado de trabalho e auxiliar as companhias no contexto de dificuldade de conseguir empregados para cargos de tecnologia

Uma feira de empregabilidade vai ser realizada na próxima quinta-feira, 25, pela escola de habilidades digitais do Ceará, a Digital College, com o objetivo de conectar empresas com mais de mil profissionais que foram capacitados pela instituição.

Segundo a escola, a ação visa promover inclusão no mercado de trabalho e auxiliar as companhias no contexto atual, nacional e mundial, de dificuldade de conseguir empregados para cargos de tecnologia devido à falta de pessoal qualificado.

De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), A área de TI gera uma média anual de 159 mil vagas no País, mas o Brasil só forma 53 mil pessoas na área, por ano, resultando em uma média de mais de 100 mil vagas abertas não ocupadas a cada ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A iniciativa começa com a inscrição de empresas. O cadastro é aberto a companhias de todo o País, e as interessadas em participar da feira podem se inscrever gratuitamente até esta terça-feira, 23, por meio do formulário de inscrição disponível.

O requisito é ter vagas em aberto em uma ou mais áreas de conhecimento dos alunos, que são análise de dados, customer success, marketing digital, programação e desenvolvimento.

A gerente de pessoas da Digital College, Alexandra Bosschart, trouxe detalhes de como será o evento.

“Queremos promover a empregabilidade criando um momento instigante para a interação entre empresas e profissionais, tornando o processo de recrutamento mais rico e com base nas habilidades que ficam evidentes ao expor ideias, métodos de solução de desafios práticos e resultados”, disse.

O evento vai acontecer na unidade da Aldeota da Digital College, contendo palestras de especialistas em recrutamento e a final do hackathon, combinação dos termos hack (programar) e marathon (maratona), onde os candidatos apresentarão as soluções desenvolvidas ao longo do mês de maio para um desafio de tecnologia definido pela Digital College.

Mais notícias de Economia