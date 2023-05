Dirigente do Fed diz que mercado de trabalho está mais forte do que o esperado nos EUA

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está mais forte do ela esperava que estaria neste momento. Em evento da Associação Nacional de Economia Empresarial (Nabe, na sigla em inglês), a dirigente apontou que não se pode usar relação de mercado de trabalho e inflação como única medida de referência, lembrando a Curva de Philips, mas avaliou ainda que seria uma anomalia histórica uma inflação de 2%, a meta do Fed, com desemprego abaixo de 4%.

"Inflação é o tema que preocupa todas as pessoas com quem converso todos os dias", afirmou Mary Daly, citando desde a população em geral aos empresários.

No entanto, ela fez ponderações sobre os próximos passos do Fed. "Há muitos fatores afetando a economia, por isso devemos depender dos dados", comentou, apontando ainda que quer observar se o aperto monetário está impactando a atividade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a recente crise, "tomamos medidas rapidamente para garantir que sistema bancário estaria seguro", afirmou a dirigente, reforçando a resiliência do setor nos Estados Unidos.