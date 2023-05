Conheça os benefícios da organização financeira para o bem-estar

Ao longo da vida profissional, já flutuei entre diversas faixas salariais, indo e voltando das mais baixas até as de patamares muito privilegiados em um país de profunda desigualdade social como é o nosso. Um ponto em comum ao longo dessa trajetória é que foram poucas as fases em que não tive dívidas. Querer ter ou estar em determinado lugar sem planejamento me levou a uma volta em uma montanha-russa por demais vertiginosa.

De viagens internacionais ao acúmulo de aluguéis de moradia atrasados; de comida em extravagância num dia para o medo de não ter o que colocar na mesa no outro. Tudo isso já vivi e confesso: o estrago emocional é dos grandes.

Educação financeira: uma mudança de perspectiva

Em termos práticos, essa (falta de) consciência só mudou mesmo há relativamente pouco tempo, depois que uma nova e forte amizade com um consultor financeiro me possibilitou travar contato com um tema que me era realmente escabroso: a educação financeira. Não que tenha acontecido de uma hora para a outra, mas podemos dizer que quase isso.

Certo dia, consciente dos meus percalços, ele me convidou para aprender a fazer meu fluxo de caixa pessoal. Garantia, e estava certo, de que aquilo mudaria minha vida e a percepção que tinha sobre o dinheiro e a manutenção dele.

Paralelamente, uma amiga querida e próspera começou a ministrar um curso de educação financeira e, logo de cara, pensei como a falta desse processo educacional específico tinha atrasado meu caminhar e, certamente, o de milhares de pessoas.

Os benefícios da educação financeira

São inúmeros os benefícios da educação financeira para uma vida mais saudável. Amanda Dias, educadora financeira e criadora do programa de emancipação econômica Grana Preta, conta que já existem estudos que associam o estresse financeiro como uma das principais causas de insônia, pressão alta e outras consequências associadas às dívidas. Justamente por isso, como diz, “estar com a vida financeira organizada é crucial para a saúde física e mental, é determinante para o bem-estar e autoestima das pessoas”.

Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, amplia a ideia ao dizer que a educação financeira, mais do que ensinar a gente a se relacionar com o dinheiro, faz isso de forma com que cada um aprenda a avançar em suas metas sem se endividar. “Ela entra como meio de libertação, um meio de olhar, saber priorizar, respirar fundo e não se afetar por coisas que acabam impactando a maioria de forma pesada quando estão relacionadas a dinheiro”.