Chevron compra rival PDC Energy por US$ 6,3 bilhões

A petrolífera Chevron vai gastar US$ 6,3 bilhões em ações na aquisição da rival PDC Energy. O valor total do negócio, incluindo a dívida da PDC, é de US$ 7,6 bilhões.

A Chevron disse que emitiria 0,4638 ação, no valor de US$ 72, com base no preço de fechamento de sexta-feira, 19, de US$ 155,23, para cada ação da PDC. Isso equivale a um prêmio de quase 11% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira de US$ 65,12.

O CEO da Chevron, Mike Wirth, disse que espera que a aquisição gere US$ 1 bilhão a mais em dinheiro anualmente, e adicione 1 bilhão de barris de reservas comprovadas ao seu portfólio.

"A transação oferece finanças mais fortes e é um ajuste perfeito para o nosso portfólio", disse Wirth, acrescentando que a petrolífera está comprando uma empresa que estava negociando a múltiplos relativamente baixos em comparação com as grandes quantias de dinheiro. vem gerando.

Com a compra, a Chevron pretende construir uma base maior em dois campos de petróleo, particularmente na Bacia de Denver-Julesburg, que abrange Colorado e Wyoming.

A transação também aumenta a posição da Chevron na sua principal operação onshore nos EUA, a Bacia Permiana do oeste do Texas e Novo México. Essa é a mais prolífica área de petróleo americana, mas também é onde a Chevron e muitas outras empresas tiveram problemas de produtividade no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.