Biden se diz 'otimista' por acordo sobre teto da dívida antes de reunião com McCarthy

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se disse "otimista" nesta segunda-feira, 22, em relação às negociações para solucionar o impasse do teto da dívida, antes de reunião com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, no Salão Oval da Casa Branca.

Segundo repórteres que estão no local, Biden afirmou que os dois lados das discussões concordam que um cenário de default da dívida pública está fora de questão.

*Com informações da Associated Press