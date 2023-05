Atividade econômica cearense cresce 1,4% no 1º trimestre, abaixo da média regional

A atividade econômica cearense teve crescimento de 1,4% no 1º trimestre de 2023, ante o 4º trimestre de 2022.

O percentual ficou mais de quatro vezes inferior à média da região Nordeste, que foi de 6% no mesmo período analisado.

Os dados compõem o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), compilados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 22. Na semana passada, o BC já havia divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

A média nacional apontou para uma alta de 2,41% de janeiro a março em relação ao trimestre anterior. Tanto o IBCR quanto o IBC-Br são considerados prévias do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o 1º trimestre do ano passado, contudo, tanto o IBCR do Ceará, quanto o do Nordeste apresentaram o mesmo percentual de crescimento: 1,9%, ou pouco menos da metade do verificado no IBC-Br nacional, que ficou em 3,87% no mesmo período analisado.

Março

Já quando analisado o crescimento da atividade econômica cearense no mês de março ante o registrado em fevereiro de 2023, o índice foi de 0,8%. Na comparação entre março deste ano e março do ano passado, o crescimento foi mais expressivo, de 2,3%.

O Nordeste, por sua vez, registrou IBCRs, de 3,1% e 2,2%, respectivamente, nos dois períodos analisados, e o Brasil teve queda de 0,15% na atividade econômica de março quando comparada à de fevereiro deste ano e alta de 5,46% quando comparados os meses de março de 2023 e de 2022.

Acumulado em 12 meses

O IBCR do Ceará no acumulado dos últimos 12 meses foi de 2,8%, quase o mesmo percentual do registrado pelo Nordeste como um todo, que foi de 2,9%, ambos abaixo do IBC-Br nacional, que foi de 3,31%.

