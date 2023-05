Juntas Comerciais se reúnem para debater fortalecimento e modernização do setor

Ocorre nos próximos dias 24 e 25, no Rio de Janeiro, o Encontro de Presidentes das Juntas Comerciais. Durante o encontro, irão entrar em pauta temas que tem como objetivo o fortalecimento do registro mercantil no Brasil, por meio de debates da modernização e simplificação do registro empresarial no Brasil.



Organizado pela Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), o evento terá como anfitriã a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja).

"Com reuniões periódicas, as juntas comerciais conseguiram modernizar o registro mercantil, tornando o sistema célere e atrativo, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de negócios no Brasil", afirma Cilene Sabino, presidente da Fenaju.

Ela também ressalta a importância do encontro de presidentes de juntas nos debates para melhorar o sistema de registro mercantil por meio de uma atuação estratégica dos órgãos incentivando o empreendedorismo.

