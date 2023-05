Feira oferta 100 mil vagas de estágio para universitários

De 23 a 25 de maio, acontece a 7ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da instituição de ensino superior Wyden. O evento gratuito é aberto ao público e nele, são disponibilizadas mais de 100 mil vagas em empresas de todo o Brasil, com oportunidades presenciais, híbridas e remotas — com o oferecimento de vagas com e sem exigência de diploma.

Os interessados em ter acesso ao conteúdo precisam efetuar o pré-cadastro pelo site do evento. O evento acontece via Zoom, sendo acessível pelo celular, notebook ou desktop.

A gerente nacional de Carreiras e Desenvolvimento do Aluno da Wyden, Fernanda Centurion, diz que nesta sétima edição, eles buscam encorajar os alunos e os demais candidatos, reforçando que é possível vencer as adversidades do mercado e que as vagas de estágio e emprego existem.

Ambiente virtual

“A Feira trata-se de um ambiente virtual, criada com inteligência artificial em uma plataforma inovadora que permite a interação entre estudantes e empresas que disponibilizam oportunidades de estágios e empregos, promovendo o desenvolvimento e colocação profissional no mercado de trabalho. Ela é destinada para profissionais que desejam uma nova oportunidade e almejam uma evolução em sua jornada profissional”, diz a gestora.



Em 72 horas de evento, os participantes terão a oportunidade de conversar com o RH das empresas e assistir às 12 lives que oferecerão ferramentas que auxiliarão os presentes a se prepararem para os processos seletivos. Empresas como McDonalds, UnitedHelth, CIEE, Clear Safe e Som Livre estão entre o time presente na plataforma que oferta as vagas.



Programação

A programação inclui, além das lives, palestras com Bruna Castilhos, Head de Customer Sucess e R&S da Gupy; Mauren Faria, da Multivision; Renata Gusmon, Diretora Executiva de Pessoas da UnitedHealth Group; Isadora Costa, Especialista em Atração de Talentos da Ambev; Arthur Hinrichsen, Analista da área de inovação do SEBRAE Pernambuco; Karuna Daswani Lopes, Head de Comunicação para a América Latina e Ibéria do LinkedIn; Arturo Edo, Cofundador na Reserva INK serão ofertadas aos participantes.

Temas em todos os pilares do conhecimento, desde o impacto das tecnologias nas carreiras até o empreendedorismo, serão abordados nas exposições com os profissionais.





