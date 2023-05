Todos os setores da Fiesp foram convencidos de que o IVA Dual é o melhor imposto, diz Josué

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, disse nesta sexta-feira, 19, durante evento sobre reforma tributária organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) que, depois de muita discussão interna, os 27 setores representados pela entidade chegou à conclusão de que o IVA Dual é o melhor imposto para o Brasil.

A entidade, defensora deste modelo de tributo, concedeu a entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada em que seu economista-chefe, Igor Rocha, fez defesa enfática da implementação de um IBS, ou IVA, de modelo dual, com a extinção de apenas cinco tributos (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) no lugar dos nove tributos originalmente previstos para substituição por um único IBS.

Nesta sexta, no Lide, Josué Gomes reforçou a predileção da casa por este modelo de impostos. "Desde que assumi à presidência da Fiesp começamos a discutir a reforma tributária. Convencemos os 27 setores da casa de que o IVA Dual é o melhor imposto", disse.

Ainda, de acordo com o presidente da Fiesp, o atual sistema tributário do Brasil onera a produção de o investimento. Na opinião dele, trata-se de um sistema tributário ultrapassado, que se esgotou.