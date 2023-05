Leilão de aeroporto do RN reforça que é possível conciliar público e privado, diz ministro

O leilão de relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), localizado no Rio Grande do Norte, reforça que é possível conciliar o público e privado nas operações de infraestrutura. A avaliação é do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que participou do certame promovido na sede da B3 em São Paulo nesta sexta-feira, 19.

França destacou ainda que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitou celeridade ao processo de relicitação. No entanto, como se trata do primeiro realizado nesse formato e pelo novo governo, considera natural ter encontrado dificuldades no caminho.

"Estamos felizes de ter conseguido realizar ainda no primeiro semestre. A nova operadora vai poder organizar a operação já para o próximo verão", comentou França, durante a cerimônia de batida de martelo.

Para o ministro, o ágio do leilão é menos importante, já que os valores já chegaram a ser muito altos em certames anteriores, inviabilizando a operação. "Queremos que o operador possa trabalhar com tranquilidade para oferecer um bom serviço", disse.

A Zurich Airport AG foi a vencedora do leilão de relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), localizado no Rio Grande do Norte. A oferta ganhadora foi de R$ 320.000.012,00, ágio de 41%.

Já a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, avaliou que o tempo em que o aeroporto travado, após a devolução para o poder público, trouxe muitos prejuízos para o Estado. Por isso, comemorou o resultado. "O leilão foi exitoso e estamos dando um passo muito importante."