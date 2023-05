Falha do Banco Central atrasa mais de 45 mil parcelas do seguro-desemprego

Uma falha no Banco Central impediu o pagamento de 45.335 parcelas do seguro-desemprego via Transferência Eletrônica Disponível (TED) que estavam programadas para terça-feira, 16, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

A Caixa Econômica Federal, que paga o benefício, disse que o erro aconteceu devido à indisponibilidade na operação TED do Banco Central. O Estadão questionou o BC sobre o problema, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

O ministério confirmou, na quinta-feira, 18, que o pagamento será efetuado no próximo lote, programado para terça-feira, 23 de maio. Não será necessário realizar solicitação junto à pasta.

Apenas as parcelas via TED foram afetadas e serão reemitidas. O restante foi pago normalmente, segundo o governo.

As informações do pagamento estarão disponíveis para consulta na Carteira de Trabalho Digital, a partir das 12h de sábado, 20.

Para quem ganha, em média, até R$ 1.968,36: multiplica-se o salário médio por 0,8

Para quem ganha, em média, de R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93: o que exceder a R$ 1.968,36 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.574,69

Para quem ganha, em média, acima de R$ 3.280,93: o valor será invariável de R$ 2.230,97