ES encaminha para análise amostras de quatro novas suspeitas de gripe aviária

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) do Espírito Santo informou, em comunicado, que foram encaminhadas para análise amostras de quatro novas aves que apresentam suspeita de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1). Segundo a secretária, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA/SP), do Ministério da Agricultura, realiza as verificações dos casos. Os animais são todos da espécie Thalasseus acuflavidus (trinta-réis-de-bando), e foram localizados nos municípios de Nova Venécia, Itapemirim, Linhares e Vitória.

Na última terça-feira, o Ministério da Agricultura informou ter identificado o terceiro caso de H5N1 em ave marinha silvestre no litoral do Espírito Santo.

A ave migratória, da espécie Sula leucogaster (atobá-pardo), se encontrava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhas (Ipram).

Os dois primeiros casos da gripe aviária no Brasil foram identificados no início desta semana, em trinta-réis-de-bando que estavam no município de Marataízes e no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Em nota, o governo do Espírito Santo afirmou que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf/ES) está mapeando as áreas do foco dos casos e realizando vistorias nas propriedades. A Seag destacou que, juntamente com a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), reforçou as medidas de biossegurança.

A pasta ainda esclareceu que realizou eutanásia em 26 aves do Ipram, conforme determinação do Ministério da Agricultura, como medida preventiva. "Foi constatada a possibilidade de transmissão local, colocando em risco as demais aves que estão no meio ambiente e as pessoas que trabalham com essas aves", disse o Seag.

Quanto à transmissão para seres humanos, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que, desde o dia 16 de maio, as equipes da Vigilância em Saúde identificaram 33 pessoas com possível ocorrência da doença e uma delas está em isolamento, sem sintomas gripais e sendo monitorada.

"O período de vigência de isolamento termina nesta sexta-feira (19), caso ele permaneça sem sintomas gripais", completou a Sesa. As 33 amostras dos possíveis casos foram encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) e ainda não há informação sobre os resultados das análises.