BoJ: Ueda alerta sobre riscos de aperto monetário prematuro

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, reafirmou a posição do banco de manter a flexibilização monetária e alertou sobre o risco de um aperto prematuro. O Japão está vendo sinais de que a inflação se aproxima de 2% e "fazer mudanças precipitadas nas políticas" pode arruinar tais desenvolvimentos positivos, disse Ueda, em um discurso na sexta-feira (19). "É apropriado mais tempo para decidir sobre ajustes na flexibilização monetária em direção a uma saída futura", disse ele. Ueda reiterou que a inflação cairá abaixo da meta de 2% do banco em meados do atual ano fiscal, que começou em abril. Dados do governo divulgados na sexta-feira mostraram que os preços gerais ao consumidor subiram 3,5% em relação ao ano anterior em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.