Padarias no Ceará sorteiam 42 cestas, iPhone e TVs no São João

Com previsão de aumentar em 20% as vendas, as padarias cearenses realizam campanha São João de prêmios é na Padaria durante o período junino.

A ação é por conta do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan) e contempla 42 estabalecimentos cadastrados.

Durante a campanha serão sorteadas 42 cestas de comida típica, além de um iPhone 13 e quatro TVs.

“Nesse período junino existe um aumento de 20% no faturamento das padarias devido a grande demanda de clientes. A procura por esses produtos aumentam, é muito lindo os festejos durante essa época”, acrescenta Alex Martins, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan).

Ele detalha ainda que a campanha com sorteios já iniciou e termina no dia 15 de julho de 2023.

Para mais informações sobre as empresas que estão participando, além do regulamento da campanha, basta acessar o site do Sindpan-CE ou @saojoaodepremiosenapadaria.

