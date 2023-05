Governo lançará cartão virtual para beneficiários do INSS com clube de vantagem

O governo vai lançar, na próxima semana, um cartão virtual para beneficiários do INSS com um clube de vantagens, em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. De acordo com o Ministério da Previdência e o INSS, o Meu INSS+, que será lançado em 22 de maio, além de servir como comprovação do beneficiário do INSS, vai conceder descontos em cinemas, shows, academias, lojas, farmácias e telemedicina, entre outros.

Na Caixa, o clube de vantagens será restrito a correntistas.

No Banco do Brasil, beneficiários que não são correntistas poderão usar das vantagens.

O presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wanburg, disse que novas parcerias com outros bancos e entes públicos e privados podem ser firmadas para entrar no Meu INSS+.