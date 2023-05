Comércio global salta em março com aumento nas exportações chinesas e brasileiras

Os fluxos comerciais globais saltaram em março em relação ao mês anterior, puxados por um aumento nas exportações da China, após o fim das restrições contra a covid-19 no país asiático, e do Brasil. A movimentação contribuiu para um início de ano mais forte que o esperado para a economia global.

Um indicador de fluxos de comércio de bens desenvolvido pelo The Wall Street Journal, publicado nesta quinta-feira, 18, aponta para um aumento de 5,7% em março ante fevereiro, ajustado sazonalmente.

Economistas não esperam que os fluxos comerciais sustentem essa força nos próximos meses, e os números de abril já registraram uma desaceleração nas exportações da China que reflete a fraca demanda global à medida que os custos dos empréstimos continuam subindo.

No entanto, as previsões pessimistas de muitos no início do ano estão sendo revisadas para refletir uma perspectiva melhor.

A Organização das Nações Unidas disse, na terça-feira, 16, que agora esperam que o comércio de bens e serviços cresça 2,3% este ano, tendo anteriormente previsto estagnação. Fonte: Dow Jones Newswires.