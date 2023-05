BC do México mantém juros em 11,25% e diz que taxa ficará neste nível por tempo prolongado

O Banco Central do México (Banxico) manteve a taxa básica de juros em 11,25% na decisão unânime divulgada nesta quinta-feira, 18. A autoridade monetária disse que considera que será necessário manter a taxa nesse nível por tempo prolongado para atingir "a convergência ordenada e sustentada da inflação" à meta de 3%.

A taxa está em 11,25% desde a decisão anterior, em 30 de maio, quando o Banxico determinou aumento de 25 pontos-base, visando retornar a inflação à 3% no quarto trimestre de 2024.

O banco afirmou, no comunicado desta quinta, que ainda mantém a previsão de chegar à meta nesse prazo. Disse ainda que as expectativas de inflação para 2023 diminuíram, e as de maior prazo foram mantidas relativamente estáveis em níveis acima da meta.

O conselho falou que considerou que a economia entrou em uma fase de desinflação após várias pressões terem sido mitigadas. "No entanto, julgou que as pressões continuam a afetar a inflação, que permanece elevada, e que o panorama inflacionário continua muito complexo", ponderou no comunicado.