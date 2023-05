Saiba os benefícios de investir no Tesouro Direto

Ao buscar maneiras de obter renda extra, o Tesouro Direto surge como uma das melhores opções no contexto atual. Trata-se de um tipo de investimento de renda fixa que permite que os indivíduos emprestem dinheiro ao governo e, posteriormente, recebam um valor mais alto com juros.

Ao realizar pesquisas e navegar pela internet, os investidores acabam procurando mais informações sobre esse tipo de investimento e se deparam com a seguinte pergunta: vale a pena?

Segundo Valtair Justino, analista financeiro, essa modalidade de investimento é bastante interessante por ser acessível e apresentar baixo risco. Além disso, é possível fazer investimentos a partir de quantias tão baixas quanto R$ 30. Uma vez que se trata de um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3, qualquer pessoa pode adquirir esses títulos públicos federais.

“É considerado um investimento seguro, pois os títulos são emitidos pelo próprio governo. Além disso, possui baixo custo, liquidez no vencimento garantida pelo Tesouro Nacional e acessibilidade, uma vez que é possível começar a investir com valores pequenos”, explica.

O investidor pode optar pelos recursos de acordo com o próprio perfil (Imagem: christakhova | ShutterStock)

Todos os títulos possuem liquidez diária

O Tesouro Direto oferece três modalidades: Selic, Prefixado e IPCA. A Selic, por exemplo, está ligada à taxa de juros básica (Taxa Selic). No caso do IPCA, seu pagamento é atrelado à inflação – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). E, por último, temos o Prefixado, em que você pode saber da rentabilidade antes de aplicar.

Com diversos tipos de rentabilidade, prazos e fluxos de remuneração, o investidor consegue escolher o que mais tem a ver com o seu caso. Outro fato interessante é que todos os títulos do Tesouro Direto possuem liquidez diária, fazendo com que o resgate do dinheiro aconteça a qualquer momento.

No entanto, deve-se sempre estar atento ao fato de que o saque antes do vencimento pode trazer prejuízos à rentabilidade. Isso ocorre por causa da marcação a mercado – atualização da precificação diária dos preços dos títulos.

Para começar a investir no Tesouro Direto, siga os seguintes passos:

Escolha uma corretora ou um banco que opere com o Tesouro Direto. Compare as taxas e os serviços oferecidos;

Cadastre-se na instituição escolhida e abra uma conta de investimentos;

Transfira o valor desejado para a conta de investimentos;

Acesse a plataforma de investimentos da instituição e escolha o título público que melhor se adeque ao seu objetivo e perfil de investidor;

Efetue a compra do título e acompanhe seu investimento periodicamente.

Vale lembrar que é importante buscar conhecimento e, se necessário, contar com a ajuda de profissionais especializados para tomar decisões mais assertivas em relação aos seus investimentos.

Por Henrique Souza