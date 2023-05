PIB (preliminar) do Japão sobe 1,6% na comparação anual

A economia do Japão cresceu modestamente no primeiro trimestre do ano, impulsionada pela retomada no setor de turismo. A terceira maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China, registrou expansão de 0,4% entre janeiro e março, na comparação com o trimestre anterior, segundo dados oficiais divulgados pelo governo nesta quarta-feira, 17. O resultado confirmou a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) japonês.

Na comparação anual, o crescimento foi de 1,6%, o que indica o que aconteceria caso o ritmo do primeiro trimestre se mantivesse pelo resto do ano. Analistas esperavam expansão de 1,3% na base anual.

O consumo privado cresceu 0,6% na comparação trimestral, enquanto subsídios do governo para o turismo elevaram os gastos em hotéis e restaurantes. O fluxo de visitantes estrangeiros voltou a aumentar após as restrições impostas pela pandemia terem sido eliminadas em outubro.

Como reflexo do lento crescimento da economia de outros países, em meio a ciclos de aperto monetário, as exportações japonesas caíram 4,2% no trimestre, na comparação com o período anterior.

Economistas acreditam que a economia japonesa vá continuar a crescer no segundo trimestre, sob o impacto dos gastos privados e do aumento das visitas de estrangeiros. Fonte: Dow Jones Newswires.