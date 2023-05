Nos EUA, democratas vão apresentar petição que pode forçar votação no teto da dívida

Os democratas pretendem apresentar nesta quarta-feira, 17, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, um pedido para forçar uma votação do teto da dívida, de acordo com o líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries (Partido Democrata).

O procedimento parlamentar seria uma alternativa para caso não seja possível chegar a um acordo em relação ao impasse, disse Jeffries em uma carta endereçada aos colegas de partido, na qual pede para que todos assinem a favor da petição.

"Tenho esperança de que exista um caminho real para encontrar uma solução bipartidária aceitável que previna um default. No entanto, dada o prazo de 1º de junho e a urgência do momento, é importante que todas as opções legislativas sejam buscadas na hipótese de não se chegar a um acordo", escreveu.

Jeffries falou, em entrevista à CNBC na manhã desta quarta, que está otimista de que vai ser possível chegar a um meio-termo nas negociações do limite da dívida.