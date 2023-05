Moody's reitera rating 'Baa2' do Uruguai, mas altera perspectiva de estável para positiva

A Moody's reiterou hoje o rating de longo prazo do Uruguai em "Baa2" e a alterou a perspectiva de estável para positiva, diante da melhora na expectativa para o crescimento econômico e o compromisso do governo com a regra fiscal que deve reduzir a dívida pública.

Em comunicado, a agência explica que a avaliação reflete os sinais de que reformas recentes fortaleceram o quadro das políticas fiscal e monetária, o que apoia o perfil de crédito soberano.

"Uma tendência de investimento mais forte apoiará o desempenho do crescimento, facilitando a consolidação fiscal e estabilizando as métricas de dívida do Uruguai nos próximos anos", ressalta.

A instituição acrescenta que as sólidas instituições uruguaias ajudaram a manter a estabilidade política e social, em um ambiente macroeconômico marcado por sucessivos choques. Para a Moody's, a seca que atingiu o país desde dezembro do ano passado pesará sobre a atividade, mas o Produto Interno Bruto (PIB) deve registrar expansão anual média de 2,7% entre 2024 e 2025.

"Com base no compromisso contínuo com a regra fiscal, a Moody's espera que a dívida do governo diminua e se estabilize em cerca de 55% do PIB nos próximos 2 a 3 anos, de 61% em 2021, com a relação juros sobre receita permanecendo em torno de 9%", projeta.