IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de maio, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou desaceleração em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de maio, na comparação com a primeira leitura do mês, informou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o índice cheio passou de 0,61% para 0,60%.

O arrefecimento mais significativo entre as capitais foi registrado no Rio de Janeiro (0,68% para 0,39%). Também registraram decréscimo nas taxas de variação Porto Alegre (0,41% para 0,39%), Brasília (-0,04% para -0,14%) e Recife (-0,18% para -0,19%).

Em contrapartida, o índice acelerou em Belo Horizonte (1,00% para 1,01%) e em São Paulo (0,82% para 0,95%). Em Salvador, o IPC-S repetiu a variação de 0,92% registrada na primeira quadrissemana do mês.