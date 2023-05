Haddad diz ser favorável à regulamentação do bônus de eficiência de auditores fiscais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser favorável à regulamentação do bônus de eficiência para auditores fiscais da Receita Federal e que está sensibilizando as pastas da Gestão e Casa Civil desde janeiro a respeito do tema. Os servidores decidiram acirrar a mobilização pelo pagamento do bônus e decidiram suspender as sessões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e não usar os computadores ao longo desta quarta-feira, 17.

"Eu sou a favor de cumprir a lei. Se você fez um acordo lá atrás e uma lei prevendo, você tem que regulamentar. Isso é uma conquista dessa categoria de seis anos atrás. Estamos reparando um problema causado nos últimos sete anos. Tenho sensibilizado a Casa Civil e Ministério da Gestão que é justo fazer essa reparação. Ninguém está dizendo qual é o custo, mas estamos dizendo que tem que ter uma moldura na carreira que permita aos auditores alcançar resultados de excelência", afirmou o ministro.

Os auditores querem a regulamentação de uma lei de 2017, que trata do bônus de eficiência, o que não ocorreu até o momento. Eles também alertam para a redução do orçamento da Receita e falta de reposição de servidores por concurso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acirramento da mobilização foi decidido na segunda-feira, 15, em assembleia, de acordo com o Sindifisco Nacional, entidade que representa os auditores.