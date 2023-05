Governador Elmano estreita relações como diretor do Brics

O governador Elmano de Freitas (PT), se encontrou na manhã desta quarta-feira, 17, com o diretor interino do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, Marcos Tadeu.

Em suas redes sociais, ele firma que foi conversado sobre o financiamento de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável implantados no Ceará.

"Temos trabalhado com o objetivo de atrair mais recursos para garantir mais desenvolvimento no nosso Estado."

Há um mês, na viagem de acompanhamento do presidente Lula à China, Elmano também teve contato com o Banco dos Brics, por conta da agenda presidencial com Dilma Rousseff, como presidenta do Brics.



