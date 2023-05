Fipe reduz projeção do IPC-Fipe de maio de 0,47% para 0,42%

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, diminuiu a projeção para o índice de maio, de 0,47% para 0,42%. Segundo Moreira, a revisão aconteceu devido a variações menos intensas nos grupos Alimentação e Bebidas e Transportes na segunda quadrissemana de maio, que aceleraram de 0,79% para 0,82% e de 0,36% para 0,55%, respectivamente.

Nesta leitura, o índice cheio acelerou a 0,44%, ante 0,40% na primeira quadrissemana do mês. "Achávamos que alimentação viria mais forte. Nesta leitura, a inflação do grupo foi quase que inteiramente na conta de tomate (27,12% para 27,08%) e leite longa-vida (6,94% para 6,25%), que seguiram em alta mas abaixo do projetado", explica Moreira.

Nos Transportes, Moreira destaca que, além da alta inferior ao esperado da gasolina (0,34% para 0,78%) nesta quadrissemana, os novos cortes anunciados pela Petrobras nos preços repassados às refinarias devem trazer alívio para as próximas leituras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Boa parte do impacto da reoneração a partir de junho, que já estava na conta para a inflação do ano deve ser moderado agora com esses cortes. A projeção de 6,5% para o IPC-Fipe no ano deve ser revista para baixo em algum momento", comenta o coordenador.

Entre os destaque desta leitura do IPC-Fipe, Moreira ainda destaca a aceleração do grupo Vestuário (0,88% para 0,97%). "É um grupo que voltou a ter esse comportamento sazonal, com subida de preços na troca de estações. Esses itens ficaram praticamente dois anos sem variações fortes, por conta da pandemia e a redução da circulação das pessoas."