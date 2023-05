Eletrodomésticos e de Hipermercados puxam crescimento do Varejo no CE

Vendas do setor subiram 10,6% no mês de março, em relação à igual mês de 2022. Mas em segmentos como Eletrodomésticos e hipermercados avanço foi superior a 20%

Pelo oitavo mês consecutivo, o comércio varejista apresentou crescimento no Ceará. Em março, houve avanço de 1,1% ante fevereiro, na série com ajuste sazonal. No comparativo com março de 2022, o setor acumula alta de 10,6%.

No ano, o volume de vendas subiu 5,3% e, nos últimos doze meses, o avanço é de 8,9%, conforme dados da Pesquisa Mensal do Comércio divulgada nesta quarta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira o desempenho por segmento

A média móvel trimestral foi de 1,5% no trimestre encerrado em março. Dos doze ramos de atividades pesquisados pelo IBGE, apenas três ainda estão com desempenho negativo no Estado. São esses: artigos de uso pessoal e doméstico (- 11,8%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-3,3%) e Móveis (-2,6%).

Já o segmento com maior crescimento é o de Eletrodomésticos (22,3%) no comparativo com março de 2022. Seguido de Hipermercados e supermercados (21,3%) e Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (17,5%).

Varejo Ampliado

De acordo com a pesquisa, no comércio varejista ampliado, que inclui, também as atividades de veículos, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas em março de 2023 mostrou declínio de -1,7% nas vendas frente ao mês imediatamente anterior na série livre de influências sazonais, após aumento de 3,9% em fevereiro de 2023.

No comparativo com março de 2023, o segmento de veículos caiu 4,5%, o de material de construção recuou 23,5%, enquanto o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo subiu 16,1%.

Com isso, a evolução do índice de média móvel trimestral para o varejo ampliado depois do avanço de 2,7% no trimestre encerrado em fevereiro de 2023, avançou em 1,8% no trimestre encerrado em março de 2023.

