China: corte nas taxas de depósito se tornou uma missão crítica para os bancos chineses

Os bancos em toda a China estão reduzindo as taxas de depósito, depois de um ano em que seus lucros foram espremidos por taxas de empréstimo mais baixas e níveis recordes de poupança. Cerca de uma dúzia de credores reduziram esta semana as taxas máximas de juros que pagam em certos tipos de contas de depósito corporativas e individuais, de acordo com declarações dos bancos e da mídia estatal chinesa. Espera-se que muitos mais façam o mesmo. Os últimos cortes foram em média de 0,3 ponto porcentual e seguiram-se a outras reduções nas taxas de depósito nas últimas semanas e meses por outros bancos chineses, desde gigantes estatais a pequenos credores rurais.

No ano passado, os bancos comerciais chineses atenderam aos pedidos de funcionários do governo e reguladores para aumentar os empréstimos a empresas e consumidores quando a economia do país estava fraca. Muitos fizeram isso baixando as taxas de juros que cobram nos empréstimos. Em alguns casos extremos, os bancos concederam hipotecas a taxas ainda mais baixas do que as referências amplamente utilizadas no setor. Depósitos e poupanças, por outro lado, se acumularam em muitos bancos, pois uma perspectiva macro incerta e as restrições anteriores da China aos movimentos das pessoas levaram indivíduos e empresas a guardar mais dinheiro durante a pandemia de coronavírus.

As margens líquidas de juros, uma importante métrica de lucratividade, refletem a diferença entre o que os bancos ganham com seus ativos e o que pagam pelo financiamento - o que inclui depósitos. A orientação regulatória oficial para os bancos na China é manter as margens líquidas de juros de pelo menos 1,8%.

No final de 2022, a margem líquida de juros do setor bancário geral caiu para 1,91%, de 2,08% no ano anterior, de acordo com o regulador bancário e de seguros da China. Foi o nível mais baixo em mais de uma década, mostram os dados do Wind. As margens líquidas de juros dos bancos comerciais das cidades foram piores, em 1,67% em média no final de 2022.

Em um caso extremo, o Guilin Bank, um banco comercial da cidade na região sul de Guangxi, baixou o teto de juros dos tipos de depósitos em 0,55 ponto percentual. Isso reduziu sua taxa sobre esses depósitos com aviso prévio de um dia para 1% e 1,55% para aqueles com aviso prévio de sete dias.

As ações dos bancos estatais chineses subiram nos últimos meses, com os investidores apostando que os credores se beneficiarão da recuperação do crescimento econômico do país.