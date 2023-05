Vendas no varejo nos EUA sobem 0,4% em abril ante março, abaixo da previsão

As vendas no varejo nos Estados Unidos subiram 0,4% em abril ante março, para US$ 683,2 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pela FactSet esperavam alta maior, de 0,8% no período. Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano também tiveram expansão de 0,4% no confronto mensal. As vendas de varejo de março ante fevereiro foram novamente revisadas, de queda de 0,6% para baixa de 0,7%. Já o dado excluindo automóveis do mês retrasado ante o anterior teve revisão de queda de 0,4% para baixa de 0,5%.