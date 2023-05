Produção industrial da China sobe 5,6% em abril na comparação anual

A produção industrial da China cresceu 5,6% em abril, ante igual período do ano passado, informou nesta terça-feira o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). O resultado ficou aquém da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam crescimento de 11%.

Já as vendas no varejo chinês avançaram 18,4% em abril, na comparação anual. Na comparação mensal, o crescimento foi de 0,49%.

Ainda de acordo com o NBS, os investimentos em ativo fixo subiram 4,7% no primeiro quadrimestre do ano, em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Os economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 5,3% no período entre janeiro e abril. Fonte: Dow Jones Newswires