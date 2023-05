Preço alto das passagens aéreas não é apenas culpa do QAV, diz presidente da Petrobras

A Petrobras não vai reduzir o preço do querosene de aviação para ajudar as empresas aéreas, disse à CNN o presidente da estatal, Jean Paul Prates. O combustível não entrou no pacote de anúncios de reduções de preço anunciados nesta terça-feira, 16, pela companhia. O litro da gasolina teve queda de R$ 0,40 o litro; o diesel de R$ 0,44 o litro e o gás de cozinha de R$ 0,69 por quilo.

Segundo ele, o QAV não é o único culpado pelo preço das passagens, que, segundo reconheceu, estão caras no País "e não deveriam".

"Existe uma questão estrutural nessa questão do transporte aéreo, não é só o combustível, claro que (o combustível) é um componente importante. Se esse é um problema que nós temos, temos que enfrentar todos os elos. É só o combustível? Então vamos conversar com as companhias áreas para destravar todos os gargalos", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Prates, no entanto, lembrou que, como senador, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) uma investigação das empresas aéreas, "que são apenas três no País e têm horários e preços muito semelhantes", ressaltou.

O preço do QAV, ao contrário da gasolina e do diesel, tem reajustes todo primeiro dia do mês.