Começa reunião entre Biden e lideranças do Congresso sobre teto da dívida na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu início, no período da tarde desta terça-feira, a uma aguardada reunião com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e outros líderes do Congresso para retomar discussões do impasse sobre o teto da dívida, na Casa Branca. Trata-se do segundo encontro sobre o tema em uma semana, após uma conversa semelhante ter gerado poucos avanços na terça-feira passada.

Além do McCarthy, também participam das negociações o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, e o líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries. A vice-presidente americana, Kamala Harris, também está no local.

A reunião acontece em meio a renovados alertas da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, sobre o prazo exíguo para a questão. Na segunda-feira, Yellen reforçou que o governo pode ficar sem recursos já a partir de 1º de junho se o teto não for elevado ou suspenso a tempo.