Ações de março mitigaram risco de contágio amplo no sistema financeiro dos EUA, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que as ações tomadas pelo governo norte-americano em março para proteger clientes de bancos e fornecer liquidez adicional ao sistema financeiro mitigaram os riscos de um de contágio mais amplo no sistema bancário do país.

Em discurso preparado para evento nesta terça-feira do Independent Community Bankers of America (ICBA, pela sigla em inglês), Yellen enfatizou que as medidas não tiveram o objetivo de ajudar bancos específicos ou de proteger gestores e investidores.

"Essas ações foram necessárias para evitar que as dificuldades enfrentadas por dois bancos específicos contaminassem outros bancos", afirmou ela.

Yellen disse ainda que os contribuintes americanos não arcaram com os custos das medidas relacionadas aos bancos que quebraram e ponderou não acreditar que o colapso dessas instituições seja sinal de mudança na saúde do sistema financeiro.

Ela avaliou também que a saúde e desempenho financeiro dos bancos comunitários dos EUA se fortaleceram nos últimos anos.