5 dicas para atingir a excelência na execução de ideias

Por trás dos empreendedores de sucesso que atingem a excelência, está uma conhecida frase de Thomas Edison: “O sucesso é constituído por 10% de inspiração e 90% de transpiração“. Alfredo Soares, cofundador da G4 Educação, empresa de educação executiva, concorda. “[…] Com a minha experiência, posso dizer que empreender sempre se tratou muito de execução. É ir lá, pôr a mão na massa, fazer, errar, aprender, refazer”, revela o profissional.

O especialista ainda explica que saber colocar as ideias em prática é a alma do negócio. “Tirar as ideias da cabeça e colocar em prática parece algo simples, mas no fim do dia é o segredo dos negócios que conseguem chegar à excelência máxima”, diz Alfredo Soares. Por isso, o cofundador da G4 lista ensinamentos que considera essenciais para tornar conceitos e sacadas em realidade. Veja!

1. Busque soluções para os clientes

Atualmente, a essência das vendas não se trata mais de trocar produtos e serviços por dinheiro, e sim de criar experiência e encantar quem está do outro lado, seu cliente, seu parceiro. Por isso, questione qual a sua dor, qual problema você pode resolver e, aí, sim, você terá uma ideia que seja de fato excelente.

2. Seja honesto

Não corra atrás do dinheiro, prefira fazer algo bem-feito. Encontre aquilo que você esteja disposto a fazer com vontade e foque isso. Fazer dinheiro deve ser consequência, não o único objetivo.