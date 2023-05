4 dicas para investir na carreira profissional de que você gosta

Diversas vezes, escutamos: “eu quero é trabalhar, qualquer coisa serve”. Porém, não é bem assim. Muitas pessoas aceitam salários irrisórios sem lembrar que poderiam ganhar até mais, trabalhando por conta própria. É claro que não tem nada a ver você ficar por aí torcendo o nariz para as oportunidades, mas também não tem nada a ver se entregar a uma obrigação desagradável.

Sendo assim, ao buscar um emprego, tente focar as áreas que sejam mais interessantes para você. Não se esqueça: para ser um profissional bem-sucedido, é preciso ser bom no que se faz – e isso só se consegue gostando do seu trabalho.

1. Confie em você mesmo

É impossível assumir riscos se você não confia em si mesmo. Para que isso aconteça, é preciso ter muito claros os seguintes itens: clareza (sobre quem você é e o que quer), convicção (de seus valores), compromisso (com o próprio plano de ação) e perseverança (obter um emprego exige persistência). É muito raro conseguir um emprego na primeira entrevista, no primeiro currículo enviado. Por isso, é fundamental insistir. Você também não vai conseguir um emprego se ficar sentado em casa sem fazer nada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Investigue o mercado

Uma vez que você escolheu determinada área para buscar trabalho, procure informações sobre empresas, pessoas, locais etc. Não são apenas os patrões que têm o direito de investigar a sua vida. Você também deve saber aonde irá, para não perder tempo, dinheiro, sola de sapato etc.