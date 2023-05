Lula se reúne com equipe econômica na expectativa do relatório do arcabouço fiscal

Na expectativa para a apresentação do parecer do arcabouço fiscal pelo relator da matéria, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reúne-se na manhã desta segunda-feira, 15, com a equipe econômica do governo. O encontro ocorre no dia em que Cajado deve apresentar o texto a líderes partidários.

De acordo com a agenda oficial da Presidência da República, o encontro será às 9 horas no Palácio do Planalto.

Participam os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), os secretários executivos Miriam Belchior (Casa Civil), Gabriel Galípolo (Fazenda), Gustavo Guimarães (Planejamento), o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, além dos líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na semana passada, Cajado havia afirmado que se reuniria nesta segunda-feira com líderes partidários para apresentar o texto e, depois disso, faria os ajustes necessários no relatório antes de divulgá-lo à imprensa. A divulgação, que inicialmente seria na semana passada, agora está prevista para ocorrer nesta terça-feira, 16.

De acordo com o relator da matéria, há membros do PT que estão se posicionando contra a proposta.

Outras reuniões de Lula

Após a reunião com a equipe econômica, Lula terá outra reunião com a participação de bancos públicos. Além de Rui Costa, Haddad e Dweck, participam dessa segunda agenda o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, a presidenta da Caixa, Rita Serrano, e o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara.

A reunião é realizada diante da expectativa do anúncio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), promessa feita desde o início do governo que estava prevista para ocorrer em maio.

Conforme já afirmou o ministro da Casa Civil, a reedição do programa funcionará por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões.

A terceira e última agenda oficial de Lula está prevista para as 16h30, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O presidente deve viajar na quarta-feira, 17, ao Japão para participar da reunião de Cúpula do G7. A visita ocorre entre os dias 20 e 21.