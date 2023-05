Haddad deixa Planalto após reunião com Lula sobre arcabouço e vai encontrar Lira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu perto do fim da manhã desta segunda-feira, 15, de uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em que o arcabouço fiscal foi discutido. Ele seguiu para a residência oficial da presidência da Câmara, para um encontro com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que não constava inicialmente em sua agenda.

Segundo a agenda da presidência da República, Haddad iria participar de uma segunda agenda com o presidente Lula às 10h30, com a presença de representantes de bancos públicos.

Contudo, após a primeira reunião, Haddad deixou o Palácio.