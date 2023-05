Fed aumenta atividades de supervisão em bancos comunitários e regionais com maior risco

Diante da crise recente, o Federal Reserve (Fed) aumentou as atividades de supervisão em organizações bancárias comunitárias e bancos regionais com exposição elevada ao risco de taxa de juros. Em relatório sobre supervisão e regulação, a autoridade afirma que, para as instituições com desvalorização significativa dos títulos ou de outra forma exibindo risco elevado pelas taxa de juros, o Fed está realizando exames direcionados para avaliar a adequação de sua liquidez.

Mais recentemente, os examinadores aumentaram a frequência e a profundidade de seu monitoramento das posições de financiamento de bancos potencialmente vulneráveis, diz a publicação. As atividades de exame também foram direcionadas para a avaliação atual de títulos de investimento, tendências de depósitos, diversidade de fontes de financiamento e adequação de planos de financiamento de contingência, afirma o Fed.

O banco central americano também monitora cuidadosamente as instituições supervisionadas que estão envolvidas ou interessadas em atividades relacionadas a criptoativos, relacionamentos complexos de terceiros com fintechs para fornecer produtos bancários ou outras atividades inovadoras.