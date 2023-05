Azul reduz em 10% o prejuízo ajustado no primeiro trimestre de 2023

A Azul Linhas Aéreas diminuiu em 10% o prejuízo ajustado nos três primeiros meses de 2023. Anteriormente, o dano era de R$ 808,4 milhões e passou para 727,6 milhões.

Esta comparação é com o igual período do ano passado e as informações foram divulgadas nesta segunda, 15, pela companhia aérea.

Recorde histórico

Neste primeiro trimestre, a empresa apresentou uma receita líquida de R$ 4,5 bilhões, o que representa um aumento de 40,3% em relação ao igual período de 2022.

Esses números foram um recorde histórico da Azul. Segundo a companhia, tal elevação se deu principalmente por causa da volta das demandas de viagens.

A receita de passageiros também atingiu um recorde histórico, aumentando 46,7% em uma capacidade 19,1% maior em comparação com os três primeiros meses de 2022.

Levando em consideração o Ebitda, um indicador que mede os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, houve um crescimento de 73,8% em relação ao igual período de 2022, alcançando R$ 1 bilhão.

Outro ponto é que, mesmo com preços de combustíveis 117% mais altos, o Ebitda ainda assim aumentou 42% em comparação com o primeiro trimestre de 2019.

Custos e despesas

Com os custos e despesas operacionais, a Azul gastou R$ 4 bilhões nos três primeiros meses de 2022, um crescimento de 28,6% em relação ao igual período.

As principais despesas deram-se com o combustível de aviação, salários e benefícios e depreciação e amortização. Todas tiveram em comum o aumento na capacidade total de aeronaves.

Segundo a empresa, o custo com o combustível teve um acréscimo de 40,7%, devido a um aumento de 23,6% no preço do combustível e um aumento na capacidade total, parcialmente compensado pela redução na queima de combustível como resultado de nossa frota mais eficiente.

Em relação aos salários e benefícios, a companhia aérea argumenta que o aumento de 23,8% foi impulsionado pelo aumento da capacidade e pelo aumento salarial, resultante de acordos coletivos de trabalho com sindicatos aplicáveis a todos os funcionários de companhias aéreas no Brasil em 2022.

No que diz respeito a depreciação e a amortização, a Azul gastou 8,7% a mais do que no ano passado devido ao aumento de frotas.



